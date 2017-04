ASM : Monaco ne pleure pas, il n'y a que la L1 qui compte selon Vasilyev

Dans : Monaco, Ligue 1, PSG.

Du côté de l'AS Monaco, on était forcément déçu de la défaite en finale de la Coupe de la Ligue face au PSG après un match que les joueurs de Leonardo Jardim n'ont pas du tout maîtrisé. Mais pour les dirigeants monégasques, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Car comme le rappelle Vadim Vasilyev, la Ligue 1 est la seule véritable obsession du club de la Principauté.

Même si l'AS Monaco ne prend pas la Ligue des champions et la Coupe de France à la légère, c'est le titre de champion de France qui doit motiver Kylian Mbappé et ses coéquipiers. « Ça fait un moment qu’on n’a pas gagné de titre, mais il faut reconnaître que Paris était plus fort. C’est vrai, ce n’était pas notre meilleur match… Mais, je l’ai déjà dit plusieurs fois et je le répète, le championnat est la priorité de l’AS Monaco cette saison, même si bien évidemment on joue la Ligue des champions et la Coupe de France qui peuvent être des bonus », a confié Vadim Vasilyev, le vice-président de l’AS Monaco.