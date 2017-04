ASM : Mbappé future star du foot mondial ? Germain y croit à « 95% »

Dans : Monaco, Ligue 1.

Du haut de ses 26 ans, Valère Germain fait figure de joueur expérimenté à côté de son jeune coéquipier Kylian Mbappé. Mais avec ces deux-là, l'AS Monaco compte un sacré duo offensif, comme on l'a constaté cette saison. Avant le quart de finale aller de Ligue des champions contre Dortmund. Valère Germain a évoqué le cas du nouvel international tricolore. Et pour lui, il est évident que Kylian Mbappé a toutes les qualités nécessaires pour devenir une star mondiale, et notamment l'intelligence qu'il faut afin de ne pas sombrer dans les nombreux pièges qui vont se profiler devant Mbappé.

« Si j’ai peur pour lui ? Non, je sais que c’est un garçon intelligent. Et s’il s’éparpille, on lui dira. Il a la tête sur les épaules, il veut aller très haut et il se donne les moyens. Le foot n’est pas une science exacte, on ne peut jamais rien garantir, mais s’il ne se prend pas la tête, qu’il reste sérieux, il ira très loin. Je ne peux pas dire qu’il sera un immense joueur à 100%, mais à 95% oui. Il est bien entouré, il est intelligent, il n’y a pas de raisons qu’il fasse une mauvaise carrière. Quand il y a un peu d’intelligence, c’est plus simple », explique, sur SoFoot, un Valère Germain visiblement emballé par son jeune coéquipier monégasque.