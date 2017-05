ASM : Mbappé fait trembler Monaco avant un long mercato

Dans : Monaco, Mercato.

Les discours ont changé concernant l’avenir de Kylian Mbappé (18 ans). Un temps catégorique sur le sujet, le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev se montre plus incertain.

Car ces dernières années, le club de la Principauté a appris qu’aucun joueur n’était vraiment intransférable. Et encore moins lorsque le joueur en question ouvre la porte à un départ. C’est effectivement le cas du prodige monégasque qui a lui aussi changé d’opinion. Après l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions contre la Juventus Turin (0-2, 2-1), l’attaquant courtisé par de nombreux cadors a annoncé un long délai de réflexion cet été.

« Comme je l’ai dit, il reste deux, trois matchs. Je suis resté concentré toute la saison. Il reste trois matchs à assurer et après j’aurai deux mois et demi pour savoir ce que je vais faire, a confié l’international français en zone mixte. Le mercato cet été va être long et je vais avoir le temps de penser à mon avenir. Je vais avoir assez de temps pour considérer toutes les options. Mais je n’oublie pas que Monaco m’a accordé toute sa confiance et que je dois le lui rendre en l’aidant à remporter le titre. » Ensuite, Mbappé ne s’interdira rien...