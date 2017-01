ASM : Les confidences de Vasilyev sur le mercato de Monaco

Dans : Monaco, Mercato.

Auteure d'une splendide première partie de saison, l'AS Monaco attise toutes les convoitises durant ce mercato hivernal, mais le vice-président Vadim Vasilyev a déjà prévu le coup.

Depuis le début de la saison, certains joueurs du club de la Principauté se sont faits remarquer pour leurs très bonnes performances au sein d'un collectif brillant. Par conséquent, les meilleurs éléments monégasques ont la côte sur le marché des transferts, et notamment les jeunes joueurs. Fabinho, Thomas Lemar ou Tiemoué Bakayoko sont suivis par les plus grands clubs européens, mais ces derniers ne peuvent rien espérer pendant cet hiver. C'est le vice-président de l'ASM qui l'a avoué ce dimanche soir sur le Canal Football Club. « J’ai déjà dit à mes collègues européens dans les clubs importants que ce n’est pas la peine d’essayer. Je viens de prolonger Fabinho, et nous sommes en train de prolonger Bakayoko, Lemar, Germain », a révélé Vadim Vasilyev, qui confirme donc les prolongations de quatre joueurs majeurs.

Durant ce marché d'hiver, Radamel Falcao est aussi courtisé par un club chinois, qui vient de lui faire une énorme offre selon Canal+, mais Monaco ne préfère pas s’affoler pour l'instant. « La Chine est devenue un acteur très important avec les sommes qu’ils mettent sur les joueurs. Les Chinois sont sur un de nos joueurs. On résiste, je suis obligé de penser comme un dirigeant, pour le bien du club. Bien évidemment je veux garder les joueurs et gagner des trophées, mais il n’y a que très peu de clubs dans le monde qui peuvent résister à n’importe quelle offre », a avoué le vice-président du club du Rocher, qui estime donc que Monaco peut difficilement résister à certaines approches tout en réaffirmant sa volonté de garder ses joueurs.