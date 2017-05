ASM : Lemar, Fabinho… Jardim va le payer cher au mercato

Dans : Monaco, Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Mercato.

Sans contester la supériorité de la Juventus Turin, qui a éliminé l’AS Monaco (0-2, 2-1) en demi-finale de la Ligue des Champions, beaucoup d’observateurs ne comprennent pas certains choix de Leonardo Jardim.

En cause, le onze de départ aligné au Juventus Stadium mardi. Titulaires indiscutables tout au long de la saison, les milieux Thomas Lemar et Fabinho ont débuté ce match capital sur le banc des remplaçants. Outre le changement de schéma tactique, l’entraîneur monégasque a souhaité apporter de la fraîcheur. Insuffisant pour convaincre Jérôme Rothen qui voit déjà les victimes du soir se révolter au mercato.

« Il faut récompenser les joueurs qui ont été importants comme Lemar ou Fabinho. Pourquoi tu les mets sur le banc ? Même Germain n'a joué qu'une dizaine de minutes alors que tu aurais pu le faire jouer plus. La déception de ces joueurs qui ont été mis de côté va poser problème à Monaco la saison prochaine. Ce groupe va être champion de France et tant mieux, il mérite d’être récompensé. Mais ensuite, les joueurs vont avoir cet épisode en tête quand on va leur dire qu’on ne peut pas les perdre », a prévenu le consultant de RMC.

Lemar et Fabinho s’en souviendront...

« Thomas Lemar et d’autres sont gentils, ils n’ont rien dit, mais au moment de restructurer le groupe en juin prochain, peut-être que ces joueurs-là vont expliquer qu’ils méritaient de jouer cette demi-finale retour contre la Juve, a insisté l’ancien Monégasque. Tu ne peux pas sortir tes meilleurs éléments. Certains de ces joueurs sont convoités et, avec les offres qu’il va y avoir, ils ne vont peut-être pas décider de faire l’union sacrée et de rester ensemble une année de plus. » Dans tous les cas, le mercato de l'ASM s'annonce agité.