ASM : La bonne blague du PSG n’amuse pas Jardim

Avant le choc entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco dimanche (21h), on s’attend forcément à un match spectaculaire et équilibré.

Du côté parisien, le capitaine Thiago Silva serait même prêt à donner l’étiquette de favoris aux Monégasques. « Ils sont très forts, ils l'ont toujours été, mais ils montrent toujours plus de qualité au fil des saisons, a encensé le défenseur central brésilien sur le site officiel du PSG. On espère qu'au final, nous terminerons devant bien sûr et champions. Cette saison, ce sera difficile d'aller les chercher, ils jouent bien, ils marquent beaucoup de buts... »

Après tout, c’est bien l’ASM qui occupe le fauteuil de leader du championnat. Mais n’allez surtout pas dire à Leonardo Jardim que Paris jouera les outsiders au Parc des Princes. « Il faut être très sérieux. Paris a gagné 11 trophées ces trois dernières années et vous dîtes que nous sommes favoris, c'est peut-être une blague ou c'est un peu pour rigoler, a réagi le Portugais. Être favoris, c’est une chose, les ambitions de l'AS Monaco de jouer toujours à fond pour gagner, c’en est une autre. » Disons que c’est du 50-50 alors.