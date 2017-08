ASM : Keita Baldé débarque à Monaco pour 30ME !

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Après avoir conclu l’arrivée de Stevan Jovetic pour remplacer numériquement Valère Germain, l’AS Monaco est proche de frapper un énorme coup pour combler le départ de Kylian Mbappé. En effet, à en croire les informations de Gianluca Di Marzio, l’ASM vient de tomber d’accord avec la Lazio Rome pour le transfert de Keita Balde en Principauté.

Le montant du transfert serait de 30 ME hors bonus. Dans ce dossier, Monaco a battu l’Inter Milan et la Juventus Turin, qui souhaitaient également activement recruter le joueur, et qui espéraient encore sa venue en fin de semaine dernière.