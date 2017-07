ASM : Jardim recruterait bien un ancien de l'OM au mercato

Dans : Monaco, OM, Mercato, Ligue 1.

Attaquée de partout par les grosses cylindrées de Premier League au mercato, l’AS Monaco a la volonté de contre-attaquer. Après avoir perdu Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko et (peut-être) Kylian Mbappé, le club de la Principauté pourrait riposter en recrutant Giannelli Imbula, le milieu de terrain de Stoke City. C’est du moins la volonté de Leonardo Jardim, selon les informations de RMC Sport.

En effet, le coach portugais souhaiterait renforcer encore un peu plus son milieu de terrain, malgré les arrivées de Youri Tielemans et de Soualiho Meïté. Ainsi, celui qui a été élu meilleur entraîneur de Ligue 1 la saison passée aurait décroché personnellement son téléphone pour contacter l’ancien milieu de terrain de l’OM. En échec en Angleterre, Giannelli Imbula aurait été séduit par le discours de Leonardo Jardim. L’ASM pourrait entamer dans les prochains jours des discussions avec Stoke City, qui a également reçu des marques d’intérêt d’autres écuries françaises pour son milieu de terrain. Ces dernières semaines, l’OGC Nice et le Toulouse FC, qui souhaitait un prêt sans option d’achat, se sont renseignés. Mais le salaire du joueur pourrait poser problème aux deux formations et Monaco serait donc largement favori dans ce dossier qui ne se conclura sans doute pas en dessous 20 millions d’euros.