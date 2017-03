ASM : Jardim ne se voit pas faire une Alex Ferguson avec Monaco

Dans : Monaco, Mercato.

Alors qu'il fait des prodiges avec l'AS Monaco cette saison, Leonardo Jardim ne sait pas encore à quelle sauce il sera mangé la saison prochaine.

Arrivé au cours de l'été 2014 en provenance du Sporting CP, Leonardo Jardim a d'abord été critiqué pour son football défensif... avant d'être adoubé cette saison. Après avoir façonné son effectif ces dernières années, l'entraîneur portugais récolte les fruits de son travail alors que son équipe est en tête de L1 avec la meilleure attaque européenne tout en étant encore en lice en quart de finale de la Ligue des Champions. Une sacrée performance qui honore Jardim, devenu par conséquent un coach à la mode. Courtisé par de grandes équipes continentales, comme la Juventus, l’Atlético Madrid ou Arsenal, Jardim ne voit pourtant pas plus loin que le bout de son nez.

« Un départ ? Je ne sais pas. Je suis tellement concentré sur Monaco, en particulier à ce stade de la saison, que je ne pense pas à l’avenir. J’ai deux autres années de contrat et je me sens bien. Je ne sais pas si je serais le Ferguson de Monaco. Il y a beaucoup de peut-être dans le football, et ça ne compte pas. Ce qui compte c’est le championnat et la conviction qu’il peut se produire quelque chose de bien cette saison. C’est sur quoi nous devons être concentrés. Le reste n’est que supposition. Il y a plusieurs bons championnats, cela dépend seulement du style de football que les gens apprécient. L’Espagne et l’Angleterre ont leur propre style, la France a un championnat très compétitif, plein de joueurs de grande qualité et où l’on travaille bien. Ce n’est pas un hasard si le PSG se qualifie toujours, a minima, pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, ou que Monaco se trouve en quarts de finale. Dans un modèle plus stratégique, avec plus d’équilibre, l’Italie a aussi un championnat intéressant. Personnellement, je pense qu’en Angleterre il y a plus de passion pour le jeu », a avoué, dans les colonnes de O Jogo, l'entraîneur monégasque, qui ne se voit donc pas faire de vieux os à Monaco.