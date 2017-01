ASM : Jardim a trouvé le point faible de l'OM et a tout misé dessus

Dans : Monaco, Ligue 1, OM.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire contre l'OM (1-4) : « Les deux équipes ont réalisé une bonne première mi-temps. La deuxième période a été plus tranquille pour nous après le but de Silva à la 45e et on a juste géré la situation. Sur nos transitions offensives, nous avons marqué trois buts, c'est bien. Ces transitions-là ont été la clé du match. C'est une victoire méritée. L'OM est une bonne équipe à domicile. Il ne faut pas les laisser jouer, sinon c'est compliqué. Ils ont des joueurs de qualité. Et c'est pour cela que nous avons pressé haut pour pouvoir les gagner. Mais ils sont plus faibles dans la transition défensive, et c'est là qu'on a fait les déséquilibres pour marquer les quatre buts ».