ASM : Il reste qui à Monaco s'interroge Larqué ?

Dans : Monaco, Ligue 1.

Co-leader du championnat de France avant le lancement de cette quatrième journée de Ligue 1, l’AS Monaco semble prête à enchainer sur le même rythme que la saison précédente, qui s’était ponctuée par un couronnement de choix. Mais cet été, les fans de l’ASM peuvent déchanter en voyant toutes les stars partir, ou presque. Avec le probable transfert de Kylian Mbappé, il y a de quoi saper le moral des fans et Jean-Michel Larqué pense à eux dans sa chronique sur RMC.

« Il y a un an à peine, Kylian Mbappé était tellement connu que le journaliste qui l’interviewait en finale de Coupe Gambardella, se trompait sur son nom. Et je rappellerai juste qu’il n’a que six mois de Ligue 1 dans les jambes. Est-ce qu’on ne tombe pas un peu sur la tête là. Ensuite, il me semble que Tiémoué Bakayoko n’était pas prévu pour partir durant ce mercato. Il est finalement parti très tôt à Chelsea. Alors maintenant que Kylian Mbappé arrive au Paris Saint-Germain, si je suis supporter monégasque, je me dis mais qu’est-ce qu’on est en train de faire? L’an passé nous voilà champion de France avec un parcours exceptionnel, avec des joueurs magnifiques, avec des progrès des uns et des autres. Et là, à la fin du mercato, on pourrait avoir transféré Mendy, Bakayoko, Bernardo Silva, Mbappé, Fabinho et Valère Germain. Est-ce qu’un supporter normal peut-il encaisser et comprendre cela ? », s’interroge le consultant, persuadé que le club de la Principauté ne pourra pas se remettre facilement d’une telle saignée.