ASM : Bernardo Silva fait un aveu sur Kylian Mbappé

Dans : Monaco, Ligue 1.

Encore une fois intenable ce samedi face à Bordeaux, Kylian Mbappé a mis le feu sur son aile, mais a une nouvelle fois montré qu’il était à l’aise plein axe, où il a encore une fois trouvé le chemin des filets. Cela fait déjà le 10e but de la saison pour l’attaquant monégasque, qui ne cesse de prendre la confiance et de monter en puissance. De plus en plus souvent titulaire, Mbappé impressionne, et pas seulement les observateurs. La preuve avec ces louanges signées son compère d’attaque Bernardo Silva.

« Il a 18 ans et ce qu'il fait est incroyable. Dès le début, on a vu et on savait qu'il était un joueur un peu différent. A sa façon de toucher la balle par exemple, ça se ressent. Il a un jeu qui a quelque chose de spécial. En plus de cela, il travaille beaucoup. J'espère qu'il continuera ainsi pour nous aider à gagner des titres », a livré l’international portugais dans les colonnes du Figaro. En attendant les titres, il faudra encore une fois un grand Mbappé, et un grand Silva, pour renverser la situation face à Manchester City.