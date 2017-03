ASM : Bernardo Silva, c’est 80 ME et ça ne dérange pas le Bayern

Ce pourrait être la folie furieuse cet été autour de l’AS Monaco et ses nombreux joueurs talentueux et déjà compétitifs au plus haut niveau.

Le club de la Principauté ne les laissera pas tous partir, ce qui laisse penser que les meilleures affaires pourraient se faire rapidement au début de l’été. De quoi alerter les grands clubs européens, et notamment le Bayern Munich sur le cas Bernard Silva. Le milieu offensif portugais a changé de dimension cette saison, avec notamment des actions de grande classe et des buts précieux dans les grands matchs.

Selon A Bola, pour compenser plusieurs départs, Carlo Ancelotti a ciblé le numéro 10 de Monaco. Et pour devancer le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City qui suivent également le Portugais, le club bavarois serait disposé à immédiatement allonger les 80 ME demandés par l’AS Monaco pour laisser filer son gaucher. A croire que de telles sommes ne font plus peur à grand monde chez les gros clubs européens, même si cela ferait entrer Bernardo Silva dans le Top10 des joueurs les plus chers jamais achetés dans le football.