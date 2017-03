ASM : Bakayoko a choisi Chelsea pour son avenir

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

L’AS Monaco le sait très bien, même si son modèle économique a changé ces dernières saisons, il sera quasiment impossible de conserver tous les joueurs qui explosent cette année avec le club de la Principauté.

Avec l’élimination récente de Manchester City en Ligue des Champions, les clubs anglais salivent clairement devant les prometteurs talents de l’ASM, et notamment le néo-international Tiémoué Bakayoko. Le milieu de terrain a changé de dimension, et son prix a également pris de l’envergure. Mais de son côté, l’ancien rennais a choisi Chelsea pour son avenir, affirment plusieurs sources, et notamment Guillem Balague, journaliste pour Sky Sports et AS, ainsi que le Daily Star.

Bakayoko aurait déjà trouvé un accord pour son futur contrat, laissant ainsi les deux clubs chercher un terrain d’entente. Même si, comme les sources citées le rappellent, le plus difficile sera de se montrer le plus convaincant financièrement, alors que Monaco a de grandes chances de crouler sous les offres pour son milieu de terrain, recruté il y a deux ans de cela pour la somme de 8 ME à Rennes. Selon RTL, la première offre de Chelsea en préparation pourrait monter à 38 ME, avec 5 ME de bonus.