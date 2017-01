ASM : Bahlouli est en forme et n'a pas peur du mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, OL.

Prêté l'été dernier par l'AS Monaco au club belge du Standard de Liège, Farès Bahlouli n'aura pas fait de vieux os dans la Jupiler League. En effet, les dirigeants liégeois ont mis un terme au prêt de l'ancien lyonnais, lequel a donc profité de la trêve hivernale pour rentrer en Principauté afin de réintégrer l'effectif de Leonardo Jardim en attendant peut-être de bouger à nouveau dans le cadre d'un nouveau prêt toujours possible. En effet, Farès Bahlouli n'a pas joué une seule seconde en match officiel au Standard et peut donc être de nouveau envoyé dans une autre équipe sous forme de prêt.

Ce dimanche, se confiant sur FootMercato, un proche de celui qui était considéré comme un très grand espoir estime que Farès Bahlouli a tout de même gardé un gros moral et se tient prêt à sauter sur la moindre occasion de prouver qu'il n'a pas perdu toutes ses qualités malgré cet échec en Belgique. « Il est arrivé le 31 août au Standard de Liège. Et deux jours plus tard, il effectuait une mi-temps prometteuse face à l’OM. Seulement, quelques jours après, le coach Yannick Ferrera, qui avait été l’un des artisans de sa venue, était limogé. Avec son successeur, Aleksandar Jankovic, ça ne s’est pas bien passé (…) Sans la moindre explication, Jankovic l’a mis à l’écart et ne l’a jamais fait jouer malgré de bonnes prestations à l’entrainement. Cette situation ne pouvait plus durer pour Farès. Il a donc décidé de rentrer à Monaco, explique ce proche de l’ancien lyonnais, qui affirme que le temps ne presse pas alors que le mercato ne fait que débuter. Farès ne veut pas se précipiter, il prend le temps de la réflexion et ne veut pas faire la même erreur. Il est en forme, s’entraîne deux fois par jour et attend la bonne opportunité. Ce qu’il souhaite, c’est retrouver les terrains dans un club français ou étranger qui saura lui faire confiance. »