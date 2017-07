ASM : Accord entre Lemar et Arsenal, Monaco voit double

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Après l’attaquant Alexandre Lacazette, recruté pour 60 M€ (bonus compris), Arsenal espère attirer le milieu monégasque Thomas Lemar.

Emballé par l’idée d’évoluer avec son coéquipier en sélection tricolore, l’ancien Caennais se voit déjà chez les Gunners. En effet, The Sun affirme que le gaucher de 21 ans s’est mis d’accord avec le club londonien pour un contrat longue durée, assorti d’un salaire annuel d’environ 5 M€. Mais le plus dur reste à faire sur ce dossier. Recalé une première fois avec une offre à 40 M€, le pensionnaire de Premier League n’a pas eu plus de chance avec sa deuxième proposition estimée à 45 M€.

Et pour cause, l’AS Monaco envisage de récupérer le double ! En réalité, le champion de France voudrait conserver son milieu une saison supplémentaire afin que sa cote continue d’augmenter jusqu’aux 90 M€ souhaités. Cet été ou l’année prochaine, le manager Arsène Wenger ne s’alignera jamais sur de telles exigences. Reste à savoir si Lemar, qui a communiqué sa volonté de partir aux dirigeants, acceptera de rester sans broncher alors que certains coéquipiers sont autorisés à vider leur casier.