Après Monaco-Juve, Gallas annonce un surprenant Ballon d’Or

Comme depuis le début de la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, la Juventus Turin a su garder sa cage inviolée à Monaco (0-2) mercredi en demi-finale aller.

Et les Bianconeri peuvent remercier leur gardien Gianluigi Buffon, décisif à plusieurs reprises. Notamment sur les deux occasions de Kylian Mbappé en première période.« Celle de la tête où il essaye de trop bien la mettre et il la met sur Buffon, a rappelé William Gallas sur SFR Sports. Et la deuxième sur un centre de Dirar, il la reprend du pied gauche et Buffon lui sort un arrêt. Psychologiquement, ça a peut-être tué les Monégasques. »

Pas loin d’être l’homme du match, l’Italien peut carrément devenir le joueur de l’année si l’on en croit l'ancien défenseur central. « S'il y a une finale Real Madrid-Juventus et si la Juve gagne cette finale, moi je donne le Ballon d'Or à Buffon, a confié le Français. C'est un joueur incroyable. Pour sa carrière, pour sa saison... Il fait quand même une grosse saison ! » En course pour un triplé avec la Vieille Dame cette saison, le portier de 39 ans aura peut-être son mot à dire.