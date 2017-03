OM : Zubizarreta utilise Messi pour régler un problème en attaque

Dans : OM, Mercato, Liga.

Ancien gardien de but mais surtout directeur sportif du FC Barcelone, Andoni Zubizarreta est reparti dans un nouveau projet avec son arrivée à l’OM cet automne.

Dès le mois de janvier, les dirigeants olympiens ont mis la main à la poche, peut-être même plus que prévu pour faire venir notamment Dimitri Payet. Quatre joueurs sont arrivés, avec Payet donc, mais aussi Sanson, Evra et Sertic, mais aucun attaquant. Personne pour seconde ou aider Bafetimbi Gomis, qui a fini ses derniers matchs au bout du rouleau avant de se blesser. Et quand on l’interroge sur ce manque qui n’a pas été comblé, Andoni Zubizarreta balaye les critiques avec un exemple de son ancienne maison.

« Pourquoi ne pas avoir recruté un avant-centre ? Parce qu’on a Bafé Gomis, Njie … J’ai été dans un club ou on avait une attaque Messi, Suarez, Neymar, et on nous disait qu’il manquait un attaquant ! Il manque toujours quelque chose dans le foot », a confié à Canal+ Sport le dirigeant olympien, persuadé que ce recrutement équilibré va permettre à l’OM de se battre pour l’Europe jusqu’au bout.