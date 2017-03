OM : West Ham dégomme le comportement de Payet

Dans : OM, Premier League, Foot Europeen.

Transféré en janvier dernier de West Ham à l'Olympique de Marseille pour 30 millions d'euros, Dimitri Payet vient de subir un joli tacle de la part de son ancien club.

Revenu à Marseille au terme d'un long bras de fer avec West Ham, Dimitri Payet a révélé les véritables raisons de son départ de Premier League. Si dans un premier temps, l'attaquant français avait évoqué une volonté familiale, l'international français a finalement avoué qu'il ne prenait plus aucun plaisir à jouer dans le club londonien, condamné à jouer le maintien avec un jeu défensif. Alors qu'il s’ennuyait chez les Hammers, Karren Brady a tenu à répondre à son ancien joueur.

« Dimitri Payet a dit qu’il s’ennuyait quand West Ham était dans un mauvais moment. C’est une raison pour faire grève ? À l’époque, sa raison était que sa famille était malheureuse en Angleterre. Payet était bien avec nous et nous étions bien avec lui. Il a regagné sa place en équipe de France. Et alors que nous avions des problèmes, un professionnel n’abandonne pas son travail... », a lancé, dans The Sun, la vice-présidente de West Ham, qui n’a donc pas du tout apprécié la dernière sortie médiatique de Payet.