OM : Une pizza et hop Evra signe à Marseille

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Actuellement en phase de retour, après une petite blessure, Patrice Evra espère apporter beaucoup à l'Olympique de Marseille, club qu'il a rejoint lors de ce mercato d'hiver. Cité proche de plusieurs clubs, et notamment l'Olympique Lyonnais pour ne parler que de la France, ou bien Manchester United, le défenseur international tricolore a finalement opté pour l'OM. Une décision qui n'a pas été longue à prendre et qui s'est joué autour d'une pizza à Turin.

« J’ai parlé avec l’agent de Patrice Evra, que je connaissais de Barcelone, pour lui demander si c’était possible de le faire venir à l’OM. Il m’a dit oui, tu peux l’appeler. Turin est à cinq heures de route, j’ai pris ma voiture pour le rencontrer directement, répondre à ses questions. Je suis arrivé pour le dîner. Patrice m’a fait beaucoup rire car la première question qu’il m’a posée, c’est : "Pourquoi as-tu signé à Marseille ?" (rires) Je lui ai expliqué la raison, je lui ai dit que j’aimais le foot, que je pensais que c’était un club de passionnés avec un beau projet à développer. J’ai senti que cette question l’intéressait. Evra, c’est un grand joueur avec une grosse expérience, tu ne vas pas lui raconter des histoires. À la fin du repas, ça faisait trois heures qu’on était ensemble autour d’une pizza, j’ai senti qu’il était sensible au projet. Son agent m’a dit : "Ça sent bon, je t’appelle demain mais je pense que ça le fait". Je suis retourné à Marseille le lendemain matin, j’ai même pris une photo sur l’autoroute en guise de souvenir ! (rires) », raconte, dans La Provence, Andoni Zubizarreta.