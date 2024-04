L’OM ne s’est pas fait arnaquer, il l’annonce haut et fort

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Critiqué lors de son arrivée à l’Olympique de Marseille pour son manque de réalisme en Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang est finalement en train de réaliser une excellente saison et démontre qu’il est loin d’être un flop.

Après des débuts mitigés avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a fait taire les septiques. Le Gabonais a inscrit 25 buts en 42 matchs disputés cette saison. À titre de comparaison, Didier Drogba, dont le passage à Marseille est toujours autant adulé, a marqué à 32 reprises, mais en 55 matchs joués. L'ancien joueur du FC Barcelone marche clairement sur les pas de la légende ivoirienne. Arrivé gratuitement à l'OM, mais avec le plus gros salaire de l'effectif, Pierre-Emerick Aubameyang mérite totalement une énorme reconnaissance pour Didier Ovono. L'ancien gardien du Gabon, qui a côtoyé le joueur de 34 ans en sélection, s'est exprimé dans un entretien avec Eurosport pour affirmer que son ancien coéquipier a démontré qu'il n'est pas une imposture à l'OM.

Aubameyang parmi les plus grands attaquants de l'OM ?

« Comme tous les attaquants, il a eu besoin d'un temps d'adaptation. Ce n'est pas un hasard s'il a joué à Barcelone ou à Arsenal par le passé. À l'OM, Pierre-Emerick a prouvé qu'il n'était pas une imposture. Très, très peu d'attaquants ont fait ce que Pierre-Emerick a réalisé lors de leur première saison à l'OM. Quand je regarde les attaquants passés par l'OM, Pierre-Emerick n'est pas loin des plus grands. Lui est plus un leader sur le terrain. Face au but, j'ai le souvenir d'un joueur tellement imprévisible » a déclaré celui qui a porte le maillot du Gabon à 112 reprises (un record). Didier Ovono poursuit sa propagande Aubameyang et estime que l'ancien attaquant de l'ASSE est l'un des plus performants passés à Marseille ces dernières années. Cette saison, Aubameyang est particulièrement efficace en Coupe d'Europe, où il a marqué 12 fois, dont 10 buts en Europa League. Le club de la cité phocéenne va avoir encore une fois besoin de son fer de lancer gabonais pour battre Benfica en 1/4 de finale de la C3.