OM : Un Niçois a poussé Luiz Gustavo à l’OM

Dans : OM, Mercato, OGCN.

Présenté ce jeudi devant la presse, Luiz Gustavo a livré un discours tout à fait dans le sens des dirigeants marseillais. Le milieu de terrain a expliqué les raisons de sa venue à l’OM, et notamment le coup de pouce donné par Danté, ancien du Bayern Munich mais aussi coéquipier en sélection brésilienne. Le défenseur niçois a joué le jeu, reconnaissant que le projet marseillais pouvait convenir à Luiz Gustavo, persuadé de pouvoir entrer dans les plans de Rudi Garcia, qui attend de lui un joueur capable de sublimer ses coéquipiers.

« L'OM m'a présenté un projet, des objectifs à réaliser. Je suis motivé à aider le club pour réaliser le projet. Je connaissais l'équipe, j'avais déjà joué contre l'OM. Je me souviens qu'il s'agissait d'une équipe difficile à jouer. Les supporters sont fantastiques ici, et j'ai eu de très bons retours. J'espère pouvoir bien travailler et aider l'équipe pour ses objectifs. Je connais toute une série de joueurs, comme Doria, Rolando, Evra. L'équipe a également beaucoup de jeunes talents, je suis là pour les aider à évoluer. J'ai parlé avec Dante de ma venue ici, il m'a très bien parlé de l'OM, du championnat. Je suis heureux d'être ici, je suis motivé. Le Président et le directeur sportif m'ont présenté leurs ambitions, on souhaite la même chose. Leur parole est très importante pour moi. On a les mêmes objectifs », a confié l’ancien joueur de Wolfsburg, déjà en action en Suisse même s’il sera peut-être un peu juste pour le match amical de dimancher.