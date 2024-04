Allez le Barça, l’OM a fait son choix

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le PSG est encore reparti avec la victoire du Stade Vélodrome ce dimanche soir. Mais en ce qui concerne la rivalité avec le club parisien, les supporters de l'OM misent désormais sur une déconvenue face au Barça en quart de finale de la Ligue des Champions.

Toujours pas de victoire pour l’OM dans le Classique au Vélodrome en Ligue 1, et cela dure depuis le 27 novembre 2011. Malgré le scénario qui laissait entrevoir une issue favorable, le PSG s’est montré supérieur en terme de réalisme dans les deux surfaces, et a fini par s’imposer 2-0 pour asseoir sa domination dans ce duel entre rivaux. Dans les tribunes en revanche, il n’y a pas eu match puisque le Stade Vélodrome était entièrement acquis à la cause des locaux, faute d’autorisation de déplacement pour les supporters du PSG. Même si c’est une rencontre de Ligue 1, les références à la Ligue des Champions étaient nombreuses. Et ce n’était pas parce que l’OM rêve de s’y qualifier pour la saison prochaine. Mais bien parce que le PSG a passé les 1/8e de finale et va affronter le FC Barcelone en quarts de finale en ce mois d’avril.

Le PSG maudit en Ligue des Champions ?

« Inshallah vous ne la gagnerez jamais » pic.twitter.com/BfOLoONmBP — Constant Wicherek (@Stickwic) March 31, 2024

Pour le Stade Vélodrome, aucun doute possible, tous les adversaires du club de la capitale seront soutenus. La preuve, avant le match, un tifo avec une Ligue des Champions rappelant que l’OM était « à jamais les premiers » pour ce titre européen suprême depuis 1993. Et surtout, cette banderole qui démontre que la haine anti-parisien est toujours aussi vivante : « Inchallah vous ne la gagnerez jamais ». Même si le PSG a parfois semblé être maudit dans cette compétition, la volonté des supporters marseillais reste un souhait et désormais tout est entre les pieds des joueurs parisiens. Ces derniers, menés de main ferme par Luis Enrique, espèrent bien passer l’obstacle barcelonais pour croire à un premier sacre en Ligue des Champions, ce qui leur a toujours été refusé malgré une participation continue depuis 2013, et souvent un statut de favori à la clé.