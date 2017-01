OM : Un choix obligatoirement low cost au mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Toujours à la recherche d'un latéral gauche pendant ce mercato hivernal, l'Olympique de Marseille peine à trouver la perle rare et pourrait donc se rabattre sur un prêt avant de trouver mieux durant l'été prochain.

Si la nouvelle direction américaine se doit d'être offensive pour son premier mercato sous les couleurs phocéennes, elle refuse cependant de recruter juste pour dire qu'elle a recruté... La troupe de Rudi Garcia ne fera venir qu'un joueur si et seulement si il est susceptible de faire progresser le collectif actuel. Et la priorité des priorités est de trouver un nouveau latéral gauche, sachant que Bedimo, le titulaire, est toujours à l'infirmerie, que Hubocan, son remplaçant, est blessé au pied, et que Rekik, titulaire à gauche contre Toulouse en Coupe de France dimanche (2-1 ap), est lui aussi touché... Une véritable hécatombe qui rend ce dossier plus qu'urgent. Oui, mais voilà, le mercato d'hiver n'est jamais simple, et trouver un défenseur de qualité à ce poste spécifique devient un véritable casse-tête.

La direction de Marseille est en train d'en prendre conscience. Les dirigeants pistent en priorité l'ancien Niçois Jordan Amavi, mais ce dernier ne semble pas encore prêt à quitter Aston Villa. Derrière, aucune solution viable n'est à l'étude. Par conséquent, et au lieu d'acheter un latéral gauche comme cela était initialement prévu, le club olympien pourrait opter pour un prêt, selon L'Equipe. Ceci est un peu un signe de faiblesse, mais cette solution peut être intéressante pour boucler la saison en cours tranquillement avant de recruter un vrai défenseur de qualité lors du mercato d'été.