OM : Un chèque de 1,2ME, les étrennes de Franck Passi

Dans : OM, Ligue 1.

Toute peine mérite salaire. Et pour ne pas avoir des problèmes dès le premier dossier qu'ils ont eu à gérer après avoir racheté l'Olympique de Marseille, les dirigeants de l'OM ont préféré signer un chèque. En effet, en mettant à l'écart Franck Passi pour embaucher à sa place Rudi Garcia, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud savaient qu'il y avait le risque d'un contentieux long et couteux. Alors, les deux camps se sont rapprochés et finalement un bon accord à l'amiable a été trouvé avec celui qui était devenu le pompier de service pour Margarita Louis-Dreyfus.

En contrepartie de son départ officialisé le 7 décembre dernier, Franck Passi a reçu l'équivalent de son salaire jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2018, soit un chèque de 1,2ME. Cet accord étant désormais officiel, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille est libre de signer où il le souhaite. Même si cela ne remplace évidemment pas son désir, qui était d'aller au moins jusqu'au bout de la saison avec l'OM, il est évident que ce pactole permet d'atténuer les regrets.