OM : Un but, une victoire, Rami s’enflamme-t-il ?

Dans : OM, Ligue 1.

A la peine depuis son arrivée, avec notamment une blessure à l’épaule et une défense aux abois, Adil Rami s’est rassuré face à Konyaspor ce jeudi.

Une victoire 1-0 et même le but vainqueur pour l’ancien joueur de Valence, qui a su se montrer précieux des deux côtés du terrain. Néanmoins, les supporters le savent, le chemin de la rédemption est encore long après la mauvaise série traversée dernièrement. Cela n’empêche toutefois pas l’international français d’être très optimiste en annonçant qu’avec une équipe de retour à son meilleur niveau et des bases solides, personne ne faisait peur à l’OM.

« Tout en restant serein et en travaillant avec beaucoup de sacrifices et d'efforts, on peut battre n'importe qui. On a changé de système, ça c'est vu. On est resté en bloc. Il y a des joueurs qui nous ont beaucoup aidé aujourd'hui, dont Luiz Gustavo et "Bouba" (Kamara). Ils se sont sacrifiés pour l'équipe, pour nous derrière ça a été un peu plus facile », a reconnu le défenseur central, persuadé que cette composition d’équipe qui offre plus de garanties défensives est la bonne pour lancer enfin la saison de l’OM.