OM : Un ancien du LOSC tacle salement Rudi Garcia

Dans : OM, LOSC.

Réputé pour avoir réalisé le doublé Championnat - Coupe de France en 2011 avec Lille, Rudi Garcia n'a pourtant pas fait l'unanimité dans le Nord, comme l'explique Grégory Tafforeau.

Depuis une semaine, l'Olympique de Marseille a retrouvé le sourire. Cinquième de Ligue 1 après ses deux victoires à Lorient (1-4) et contre Angers vendredi (3-0), le club phocéen va mieux. Mais ce n'est pas pour autant que tout le mal est effacé. Critiqué durant le mois de février après les défaites de son équipe contre Metz, Nantes et surtout suite à la rouste reçue contre le PSG au Vélodrome (1-5), Rudi Garcia a encore les oreilles qui sifflent ce dimanche. En effet, si certains estiment que son passage au LOSC a fait du bien au club nordiste, ce n'est pas l'avis de Grégory Tafforeau.

« Il n’y a pas de comparaison possible entre Puel et Garcia. Puel, c’est un formateur. On le voit avec Southampton. Il travaille avec les jeunes. Garcia, c’est l’opposé. Ce qu’il veut, c’est les finances pour acheter à l’extérieur. C’est ce qu’il a fait à Lille. Quand il est parti, la formation est repartie de zéro. Il a tout abandonné. Il dit qu’il a sorti Hazard, mais c’est faux ! », a lancé, dans Le Vestiaire sur SFR Sport, l'ancien défenseur lillois, qui n'hésite donc pas à dire que Garcia a flingué le LOSC dans sa politique de formation.