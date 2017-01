OM : Tonton Pat vient « donner du Evra à tout le monde »

Dans : OM, Mercato.

Présenté à la presse ce jeudi en début de soirée, Patrice Evra a livré son premier ressenti sur sa signature à l'Olympique de Marseille.

Durant ce mercato hivernal, la priorité du club phocéen était de recruter un nouveau latéral gauche pour suppléer Henri Bedimo. Et c'est désormais chose faite puisque Patrice Evra a signé un contrat d'un an et demi avec l'OM mercredi, après avoir quitté librement son ancien club de la Juventus Turin. Pour ses premiers mots sous le blason marseillais, l'international français de 35 ans a détaillé les raisons pour lesquelles il a décidé de rejoindre Marseille, lors de sa conférence de presse de présentation, aux côtés du président Eyraud et d'Andoni Zubizarreta.

« L'OM fait rêver. J'ai toujours envié les joueurs de l'OM pour leur public. J'ai envie de goûter à cette folie ! Andoni est venu à la maison, il a fait cinq heures de voiture. Il faut respecter ça. J'ai mis un jour seulement à valider mon choix. J'ai eu le feeling, j'étais convaincu. Je veux être performant sur le terrain. Je veux m'investir et être performant sur le terrain. Il faut montrer l'exemple. Il faut être patient. Je viens donner du Patrice Evra à tout le monde. C'est un honneur d'être là. Pour le match contre le MHSC, je suis à disposition du coach. Je suis venu à Marseille pour retrouver du temps de jeu, mais si je ne suis pas performant, je resterai sur le banc. Je repars à zéro, j'ai faim et tout à prouver ! Je compte les remercier en faisant des sacrifices tous les jours ! Ce club mérite de rejouer la Champions League. J'ai envie d'amener l'OM dans cette direction. L'Euro à Marseille ? Si on avait joué au Vélodrome, on aurait gagné l'Euro ! C'était électrique en demie. Lass ? C'est un ami. J'aimerais beaucoup construire le futur de l'OM avec lui. Je vais respecter la décision de Lass, mais s'il reste, je sais que le projet va s'accélérer. Mon âge ? Quand un jeune commence, on se pose des questions sur son âge, la pression. Quand tu vieillis, c'est pareil. Je suis là pour jouer au football, donner du bonheur et respecter les gens qui m'ont fait venir. Je suis impatient, je suis comme un gamin. J'ai hâte de découvrir cette ambiance autour du club. Garcia, entre nous, il y a eu tout de suite un feeling. On parle la même langue, on a parlé tactique », a déclaré le nouveau numéro 21 olympien, qui est donc venu à l'OM pour son nouveau projet, mais aussi pour son ambiance si particulière.