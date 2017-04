OM : Thauvin en équipe de France, c'est obligatoire pour Garcia !

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Auteur d’un doublé dimanche soir lors du triomphe de l’Olympique de Marseille contre l’AS Saint-Etienne, Florian Thauvin a confirmé qu’il était le footballeur en forme du club phocéen et que son récent titre de meilleur joueur du mois de mars en Ligue 1 n’était pas usurpé. Revenant sur la prestation de son joueur, Rudi Garcia estime qu’après un petit coup de mou, Florian Thauvin est revenu au sommet et devient clairement un international indiscutable.

« Après sa convocation en équipe de France, il semblait un peu marquer le pas. Il a du talent, on savait que ça reviendrait. Il a envie de retourner en Bleus, et c’est avec des performances comme contre l’ASSE qu’il y retournera. Il a été très collectif, dans la construction du jeu, la préparation des actions, il a été très simple, et beaucoup en mouvement jusqu’aux trente derniers mètres, ce que j’avais demandé », a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui n’a aucun doute sur la présence de Florian Thauvin dans le groupe de Didier Deschamps pour les prochaines échéances de l’équipe de France. Le sélectionneur aura au moins entendu le message.