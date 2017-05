OM : Sanson adore l'énorme pression « made in Marseille »

Dans : OM, MHSC, Mercato, Ligue 1.

Arrivé à Marseille en provenance de Montpellier pour 12 millions d'euros lors du dernier mercato hivernal, Morgan Sanson n'a pas raté ses grands débuts sous le maillot phocéen.

Rapidement devenu titulaire indiscutable dans l'entrejeu de l'OM, Sanson enchaîne actuellement les bonnes performances, avec notamment sept passes décisives au compteur depuis le mois de février. Par conséquent, l'ancien du MHSC peut d'ores et déjà dire qu'il ne s'est pas trompé en signant dans le club marseillais. Et ce choix-là, le milieu de terrain de 22 ans le doit avant tout à la volonté de l'OM... et de Rudi Garcia, qui a joué un rôle clé dans son arrivée hivernale.

« Cela change de Montpellier. J’ai beaucoup de demandes de l’extérieur, mais je ne suis pas encore Zlatan ! J’ai fait le meilleur choix possible, je ne regrette rien. Rudi Garcia a été le premier entraîneur que j’ai eu au téléphone lors du dernier mercato, et cela a suffi. Le contexte passionné ne me perturbe pas du tout. Je faisais les mêmes performances à Montpellier, mais elles sont beaucoup plus mises en valeur ici. Il y a un revers : une mauvaise performance à la Mosson passait inaperçue ! », a lâché, dans les colonnes de L'Equipe, Sanson, qui avoue donc que le contexte spécial régnant autour de l'OM ne le dérange pas plus que cela. Et cela se ressent sur le terrain.