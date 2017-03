OM : Rudi Garcia s'excuse auprès des spectateurs

Dans : OM, Ligue 1.

Une semaine après un OM-SCO emballant, l'affiche de vendredi soir entre Lille et l'Olympique de Marseille a été nettement moins passionnante. Et sans vouloir être désagréable envers les deux formations, on a bien ronflé devant une rencontre soporifique au possible. Evoquant ce match, Rudi Garcia n'a pas fait semblant de s'emballer, avouant sans détour que cette opposition avait dû ennuyer bien des spectateurs et des téléspectateurs.

« Ce n'était pas un grand match. Il y a eu peu d'occasions. Les deux équipes ont bien défendu et mal attaqué. Ce n'était pas un match très agréable à regarder pour les spectateurs et à jouer pour les joueurs. Je félicite quand même les joueurs pour leur implication défensive. On se doit de sortir des éléments positifs comme le fait de ne pas prendre de but et de ramener un point à l'extérieur. On a été solides, combatifs, bien organisés. Le gros souci a été l'utilisation du ballon. Quand on l'a eu, on n'a rien fait et c'est difficile dans ces conditions de ramener une victoire. On a trop subi l'impact des Lillois. On a beaucoup joué latéralement et vers l'arrière et trop allongé le jeu. On manquait de liant. Mais c'est un point à l'extérieur qui comptera », a confié l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui devait toutefois rêver de mieux pour son grand retour à Lille.