OM : Rudi Garcia prêt à relancer un international français ?

Un joueur par ligne, c’est le minimum dont a besoin Rudi Garcia pour se renforcer cet hiver. Mais l’entraineur olympien ne manque pas d’idées pour faire venir des joueurs, et en particulier ceux pour qui il a un faible en raison de leur passé commun.

Pas forcément satisfait des éléments qu’il a sous la main au poste d’arrière droit, le coach de l’OM aimerait voir un joueur débarquer dans ce secteur. Et c’est pourquoi, selon Le Parisien, la piste menant à Mathieu Debuchy a été activée. Toujours à Arsenal, où il enchaine les matchs sur le banc de touche ou en tribunes, avec même quelques pépins physiques, le latéral droit ne se fait plus d’illusions sur son avenir, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2019. Prêté la saison dernière Bordeaux, il envisage de quitter le club londonien le plus vite possible, et l’OM pourrait lui offrir un sacré challenge pour relancer sa carrière. Debuchy a bien évidemment connu Rudi Garcia à Lille, et l’arrivée d’un joueur d’expérience à un prix forcément réduit après des mois d’inactivité au plus haut niveau, pourrait bien donenr des idées à l’OM pour tenter le coup cet hiver.