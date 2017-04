OM : Rothen voit des stars arriver, et pas que pour l’argent

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Le nouveau projet marseillais est encore dans sa première phase à l’heure actuelle, avec une structure qui se met en place, et des premiers renforts intéressants sur le marché des transferts cet hiver.

Mais tout le monde l’annonce, le feu d’artifice sera pour cet été avec des dépenses et des ambitions qui vont sérieusement grimper. Reste à savoir si l’OM aura les moyens d’attirer des joueurs majeurs, ceux capables d’emmener le club vers la Ligue des Champions. Pour Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG qui en connaît un rayon sur le rival marseillais, le prestige et la passion autour du club phocéen vont aussi avoir leur importance et pourraient faciliter quelques arrivées de gala.

« Marseille, c’est un club qui attire. Même si ces dernières années, ça a été compliqué. Il y a un beau stade, il y a un vécu, un palmarès, une ambiance et beaucoup de joueurs, même des grands joueurs pourraient être intéressés par le début de ce projet, comme ça a été le cas pour Dimitri Payet. Il ne faut pas être surpris que des grands soient intéressés par ces joueurs là. Après est-ce que l’OM aura les moyens d’attirer ces grands joueurs, c’est le côté financier qui va faire la différence », a tout de même rappelé, sur RMC, le consultant qui n’oublie tout de même pas ce qui fait le nerf de la guerre sur le marché des transferts.