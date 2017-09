OM : Riolo avoue ne rien comprendre à Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia est au coeur de la tempête qui secoue l'Olympique de Marseille en ce début de semaine, l'entraîneur phocéen semblant avoir du mal à trouver les bons réglages, et faisant surtout des choix qui étonnent souvent ceux qui suivent l'OM. Sur son blog, Daniel Riolo avoue que lui non plus n'arrive pas à savoir ce que souhaite faire Rudia Garcia avec une formation qui semble parfois totalement à la dérive. Et le journaliste de RMC n'est pas tendre sur son blog.

« Marseille n’a pas le droit d’être aussi nul. Les Marseillais regardent jouer! Loin au marquage, bidon dans les duels, l’OM est à la rue. A l’image d’une défense qui franchement ne peut provoquer que deux choses, sarcasmes et pitié! A chaque perte de balle, Marseille est dépassé, rien n’est organisé. Rudi Garcia ne sait plus quoi faire. Il met "son" Sarr à lui arrière-droit et sort Sakai qui ne comprend pas. Nous on ne comprend plus rien depuis longtemps avec Garcia (...) C’est l’OM ça ? Une telle équipe, un stade pas plein, une pelouse pourrie!!! (...) Rennes a fait un gros match, excellent. On ne le dira pas assez. Oui c’est vrai, on va s’intéresser plus à la déroute de l’OM. Parce que c’est l’OM et que ce club ne peut pas proposer ça », s'agace Daniel Riolo, conscient que les supporters de l'Olympique de Marseille méritent mieux que cela.