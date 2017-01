OM : René Malleville refuse le retour de Drogba, sauf...

Dans : OM, Ligue 1.

Supporter emblématique de l'Olympique de Marseille et désormais plutôt en phase avec la nouvelle direction du club provençal, René Malleville a pris connaissance des propos de Didier Drogba lors du Canal Football Club. Et s'exprimant sur Le Phocéen, il a dit ce qu'il pensait de cet éventuel come-back de l'attaquant ivoirien, René Malleville n'y étant pas favorable du tout.

« Je ne suis pas contre Drogba, Dieu sait si j’ai adoré ce joueur. Mais pour moi ce n’est pas une légende du club, il est resté trop peu de temps. Je suis contre son retour, notamment par rapport à l’explication qu’il a donnée. A 39 ans, il se permet de parler encore comme il l’a fait, alors que depuis le temps qu’il dit qu’il veut jouer à l’OM , il est allé en Angleterre, puis en Chine, quand il a quitté la Chine on pensait qu’il allait revenir à l’OM, mais non il est retourné en Angleterre. Et là, il a 39 ans et se dit : « Tiens si je retournais à la maison ». S’il veut revenir à 39 ans avec ce qu’il gagne actuellement c’est impossible (…) C’est comme l’histoire de Payet, je suis d’accord qu’ils reviennent tous, mais je demande comment ça peut s’inscrire dans le Champion Project des gens de 39 ans, de 30 ans…Je ne vois pas comment on peut embaucher des gens aussi âgés dans un projet à moyen ou long terme (…) Donc je ne suis pas pour un retour de Drogba à moins qu’il fasse six mois gratos et intègre le staff. Drogba dans le staff technique, ça serait merveilleux, mais c’est tout », a clairement fait savoir René Malleville.