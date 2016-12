OM : Quand Julien Cazarre taille le projet McCourt, ça pique !

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Quatre victoires consécutives en championnat, une sixième place pour terminer la phase aller, le tout avec un jeu de plus en plus convaincant… L’ère Frank McCourt commence plutôt bien à l’Olympique de Marseille.

Autant dire que le club phocéen pourrait en surprendre plus d’un après un mercato hivernal qui s’annonce mouvementé. On le sait, le nouveau propriétaire a prévu de renforcer l’effectif de Rudi Garcia avec 200 millions d’euros en quatre ans. Pas de quoi impressionner Julien Cazarre qui, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, ne craint pas du tout le retour de l’OM au premier plan.

« Pour l’instant, la seule équipe qui peut inquiéter le PSG, c’est Monaco, a estimé l’humoriste dans un entretien accordé à Football Club de Marseille. Qui est-ce que tu peux avoir comme grand joueur pour 50 millions par an ? Nous, on a Krychowiak pour ce prix-là ! Ils pourront acheter deux défenseurs avec ce montant, c’est tout. Avec 50 millions, tu peux concurrencer Nice, Rennes ou Bordeaux, mais pas le PSG. Surtout vu d’où tu pars. Mais j’espère que l’OM va revenir. Tu sais, ce n’est même plus drôle maintenant. J’ai envie qu’il se passe des choses moi, qu’il y ait un vrai duel. » Cazarre oublie peut-être que Paris, troisième de L1, a déjà fort à faire avec la concurrence de Nice et Monaco.