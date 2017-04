OM : Pourquoi le mercato hivernal a plombé Maxime Lopez

Dans : OM, Ligue 1.

Alors que Maxime Lopez est à la peine en ce moment sous le maillot de l'Olympique de Marseille, un membre du club phocéen a tenté d'expliquer ce nouveau problème.

Dans le football, les choses peuvent très vite évoluer. Et encore plus à Marseille, où la pression populaire fait son œuvre. Et ce n'est pas Maxime Lopez qui dira le contraire. Véritable chouchou du Vélodrome en première partie de saison, le jeune de 19 ans est aujourd'hui remis en question. Et sa place dans le onze titulaire de Rudi Garcia n'est plus aussi stable qu'avant, comme son remplacement à un quart d'heure de la fin du match contre Dijon samedi (1-1) l'a prouvé. La faute à qui ? S'il est bien entendu le premier responsable, Lopez est aussi dépendant de son équipe. Et si cette dernière tournait autour de lui en 2016, ce n'est plus le cas depuis le mois de janvier, et c'est peut-être ça qui cloche...

« Quand il a démarré à l'automne, il touchait un nombre incalculable de ballons parce que le jeu passait par lui. Au milieu, il n'y avait que lui. Zambo Anguissa n'était pas là pour ça et Vainqueur devait avant tout colmater les brèches. Désormais, il y a Morgan Sanson, qui peut tout faire au milieu, et surtout Dimitri Payet, qui a le statut de star de l'équipe, ne serait-ce que par le prix de son transfert. Du coup, Maxime Lopez touche moins de ballons. Et comme il touche moins de ballons, les gens pensent qu'il est moins bon. C'est plus compliqué que ça », a avoué, sur Le Phocéen, un membre de l'OM, qui estime donc que les renforts du mercato hivernal ont clairement freiné la progression de Lopez.