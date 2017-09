OM : Pour Mitroglou, ne pas refaire la même gaffe

Dans : OM, Ligue 1.

Absent des terrains depuis le début du mois de juin, Kostas Mitroglou se rapproche d’un retour.

Le nouvel attaquant de l’OM s’entraine individuellement et espère retrouver le groupe d’ici vendredi, pour les séances collectives. Toutefois, selon L’Equipe, sa présence dans le onze de départ pour le match face à Toulouse est quasiment impossible, le joueur manquant totalement de rythme et n’ayant pour le moment pas encore fait une seule séance à très haute intensité. Rudi Garcia est très tenté de le mettre dans le groupe pour lui montrer le chemin, et comme le buteur grec est aussi très chaud pour débuter au Vélodrome, il pourrait très bien passer le cut en fin de semaine.

Néanmoins, la prudence est de mise. Alors que Clinton Njié marche fort et que Valère Germain est aussi présent, l’épisode Aymen Abdennour a calmé tout le monde. En voulant faire débuter rapidement le Tunisien, l’OM est allé plus vite que la musique et l’ancien toulousain s’est blessé pour plusieurs semaines à la cuisse. Les supporters olympiens ont donc beaucoup plus de chances de voir Kostas Mitroglou faire ses débuts marseillais le jeudi suivant, à l’occasion du déplacement à Salzbourg en Europa League.