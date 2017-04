OM : Pas de jaloux, Payet voulait aussi marquer son but

Dans : OM, Ligue 1, ASSE.

Dimitri Payet, milieu de l'OM, après la victoire contre l'ASSE (4-0) : « Je voulais aussi marquer mon but. On a eu beaucoup d’occasions devant. Je voulais apporter mon grain de sel. Ces derniers temps, on butait dans le dernier geste. Du coup, on faisait beaucoup de matchs nuls. Mais ce soir, on a été efficace, et ça se traduit par une belle victoire contre un concurrent pour l'Europe. C'était important de gagner car on savait que Bordeaux l'avait emporté. On reste accroché à eux, il faudra refaire ce genre de prestation chaque week-end ».