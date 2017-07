OM : Ocampos invité surprise du mercato de Marseille

Dans : OM, Mercato, Serie A.

De retour dans le groupe de l'Olympique de Marseille durant cette préparation estivale, Lucas Ocampos se verrait bien rester au Velodrome cette saison.

Suite à une saison dernière compliquée, entre le Genoa et le Milan AC, durant laquelle il a tout de même disputé 26 matchs de Serie A, Lucas Ocampos veut s'imposer à l'OM, où il n'a jamais vraiment brillé depuis son arrivée en janvier 2015. Jugé comme « une recrue » par Andoni Zubizarreta, qui avoue même qu'Ocampos n'est « pas le plus mauvais joueur du monde », l'ailier argentin est sous contrat jusqu'en 2020 et compte bien convaincre Rudi Garcia.

« Je suis content de revenir à l’OM. Je vais travailler. J’ai beaucoup bossé en Italie, ma confiance a grandi aussi. Ça m’a fait une bonne expérience, même j’ai joué davantage à Gênes qu’à Milan. J’espère rester et faire une bonne saison à Marseille. L’idée est donc de rester ? Oui, c’est ma mentalité. J’ai la tête à Marseille », a déclaré, sur La Provence, Ocampos, qui espère donc faire partie du Champions Project de l'OM. Et son premier bon match amical, samedi face à la sélection valaisienne (2-0), durant lequel il a trouvé la barre transversale, pourrait bien l'aider à rester à Marseille cet été. Une réunion doit avoir lieu dans les prochains jours pour définir l'avenir du joueur de 22 ans.