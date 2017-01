OM : Nicollin veut 10 à 15ME pour caser Sanson à Marseille cet hiver

Dans : OM, MHSC, OL, Mercato.

Sous contrat à Montpellier jusqu’en 2018, Morgan Sanson (22 ans) pourrait rejoindre une formation plus ambitieuse dans les prochaines semaines.

Auteur de trois buts et cinq passes décisives en Ligue 1, le milieu de terrain intéresse le Borussia Dortmund, Lyon et surtout Marseille. De quoi étonner Louis Nicollin qui ne comprend pas pourquoi l’OM souhaite recruter un joueur du niveau de Sanson. En tout cas, le président héraultais a clairement ouvert la porte à un transfert, à condition de récupérer une certaine somme dans cette opération.

« L'OM sur Sanson ? Ah bon ? Honnêtement, je ne suis pas au courant, a réagi le dirigeant contacté par La Provence. D'ailleurs ça me fait rire ! L'OM est sur Payet, a Thauvin, Alessandrini. Et il chercherait à avoir Morgan Sanson ? S'il nous donne les sous, il s'en va, aucun problème. On veut entre 10 et 15 millions. Pour le petit, ça serait bien. Je pense que l'OM a d'autres priorités. Mais je me trompe peut-être. » Une manière d’inviter le club phocéen à négocier, sachant que le prix de Sanson chutera en juin prochain, à un an de la fin de son contrat.