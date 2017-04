OM : Maxime Lopez n’accepte qu’une seule critique

Dans : OM, Ligue 1.

Installé dans l’équipe type par Rudi Garcia, Maxime Lopez n’a plus la même influence qu’auparavant dans le jeu de l’Olympique de Marseille.

En conférence de presse, l’entraîneur marseillais l’a également reconnu, sans vouloir accabler son milieu de terrain. « Il vient peut-être moins chercher le ballon derrière, c'est vrai. Mais il faut qu'il continue d'être disponible », a commenté le technicien, conscient que Lopez a peut-être besoin de souffler. « Il doit aussi améliorer ses statistiques de passes décisives et de buts », a ajouté Garcia. De son côté, l’international U20 français ne comprend pas les premières critiques.

« Cela arrive d'être moins bien sur un match. C'est ma première saison en pro. Mais je me sens très bien, la sélection m'a fait changer d'air, ça m’a fait du bien. Si c'est sévère de dire que je suis moins bien ? Oui un peu. Je ne trouve pas que c'est plus difficile dans le jeu pour moi, a réagi Lopez, d’accord avec son coach au sujet de ses statistiques. Il a entièrement raison. Je dois progresser pour être un peu plus décisif. » Avec 1 but et 4 passes décisives en championnat, le joueur formé à l’OM peut effectivement faire mieux.