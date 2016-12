OM : Maxime Lopez a changé toute la saison de Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille respire à plein poumon et du côté du club phocéen on doit même regretter que la trêve hivernale soit déjà là. Pour beaucoup, c'est le changement de coach qui a permis à l'OM de prendre enfin son envol, Rudia Garcia semblant trouver les bons réglages. Mais si le nouvel entraîneur de Marseille a forcément une énorme part dans ces bons résultats de Marseille, un autre nom revient sans cesse, celui de Maxime Lopez.

Répondant au Phocéen concernant le jeune joueur formé à l'OM, Stéphane Sparagna, prêté cette saison par Marseille à Auxerre, est certain qu'il est l'atout majeur de ce réveil et que cela se voit très clairement. « L’arrivée du nouveau coach a poussé les joueurs à en faire plus, comme souvent dans ces cas-là. Mais le gros changement, c'est l'arrivée de Max Lopez. C'est un très bon joueur et il prouve qu'il peut jouer à ce niveau. C'est un joueur très technique avec une bonne vision du jeu. Avec son petit gabarit, il se déplace beaucoup pour éviter les coups et joue entre les lignes. Il donne le ballon au bon moment et fait toujours les bons choix. On avait des doutes, et il a prouvé à tout le monde qu'il avait sa place, avoue Stéphane Sparagna, qui admet avoir le désir de revenir à Marseille afin d’essayer d’y faire sa place l’été prochain. C’est vrai que ça donne envie de jouer dans une équipe comme ça, avec cette envie de bien faire. Après, il me reste une demi-saison à faire avec Auxerre et je me concentre là-dessus. On verra bien l'été prochain quand je reviendrai. Mais la Ligue 2 est un championnat très formateur, surtout quand on a la chance de jouer tous les matches. Ça me permettra de revenir plus fort. »