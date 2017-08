OM : Marseille tousse en découvrant le prix d'Aboubakar

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Il ne reste plus qu’une semaine de mercato à l’Olympique de Marseille pour enfin trouver le « grand attaquant », amené à évoluer au côté de Valère Germain. Depuis plusieurs mois maintenant, un certain nombre de noms ont fuité, sans pour autant savoir réellement quels étaient les dossiers prioritaires aux yeux des décideurs phocéens. Récemment, un intérêt de l’OM pour Vincent Aboubakar (FC Porto) a été révélé par la presse portugaise puis confirmé par L’Equipe. Auteur de 22 buts lors de son prêt à Besiktas la saison dernière, l’international camerounais pourrait être une bonne alternative pour l’OM selon William Perreira, journaliste pour 20 Minutes interrogé par Le Phocéen.

« Il y a eu un jeu d'agents la saison dernière avec lui. Lorsqu'il est arrivé à Besiktas en prêt, il a déclaré qu'il ne reviendrait pas à Porto. Mais il y a quelques semaines, il a rectifié le tir en prétendant qu'il n'avait pas apprécié d'être prêté. Vu son début de saison tonitruant, le club a oublié subitement ses déclarations et Conceiçao en a fait son attaquant numéro un ». Néanmoins, le prix demandé par les dirigeants portugais pourrait faire tiquer l’OM puisqu’un montant proche de 25ME pourrait être réclamé. « Du coup, je les vois mal le lâcher à l'OM, sachant qu'ils ont déjà vendu André Silva. La seule chose, c'est qu'ils ont toujours besoin de liquidités, et vu qu'il ne lui reste qu'une année de contrat, l'OM a ses chances. Mais il faudra mettre les moyens, entre 20 et 25 millions à mon avis ». Difficile de savoir si Marseille souhaiterait s’aligner sur ce tarif important pour l’ancien buteur du FC Lorient.