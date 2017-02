OM : Marseille peut oublier Edin Dzeko au mercato

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Annoncé du côté de l'Olympique de Marseille en vue de la saison prochaine, Edin Dzeko n'a aucunement l'intention de rejoindre la Ligue 1, comme l'explique son agent.

Lors du prochain mercato estival, la direction olympienne souhaite recruter un avant-centre de classe internationale, quitte à poser 50 millions d'euros sur la table. Reste désormais à savoir quelle sera la cible prioritaire du club phocéen à propos de ce profil tant recherché. Ces derniers jours, la piste menant à Edin Dzeko a été sortie de terre par plusieurs médias. Mais en réalité, il n'en est rien. Contacté par ESPN, l'agent de l'attaquant de 30 ans a avoué que son poulain s'épanouit pleinement à l'AS Roma, où il a déjà marqué 24 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues.

« La Roma a un grand propriétaire, une énorme base de fans et je ne vois aucune raison de changer de club si vous êtes déjà au bon endroit. Le joueur a toujours été fort. Il a marqué plus de 200 buts dans sa carrière. C’est le seul joueur qui me rappelle le grand Van Basten. L’équipe joue pour lui et Luciano Spalletti le laisse libre de jouer son jeu. Même dans les matchs où il n’a pas marqué, il a très bien joué. Le club a mis sa confiance en lui et il veut montrer ce qu’il peut faire », a avoué Silvano Martina, qui révèle donc que l'OM n'est pas une priorité pour Dzeko.