OM : Marseille organise le grand retour de William Vainqueur !

Le mercato de l’OM s’accélère. Tandis qu’Aymen Abdennour doit rejoindre la cité phocéenne dans les prochaines heures, les dirigeants olympiens ont également la volonté de renforcer leur milieu de terrain. Prêté par l’AS Rome à Marseille la saison dernière, William Vainqueur pourrait signer son grand retour chez le récent cinquième de Ligue 1, à en croire les informations de RMC Sport.

La radio indique qu’au cours d’une réunion décisive entre Jacques-Henri Eyraud, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia lundi au Centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus, la décision de faire revenir le joueur formé à Nantes a été prise. Ainsi, l’OM a contacté Rome ce mardi afin d’en savoir plus sur la situation du joueur. Le club de la Louve, qui a notamment recruté Maxime Gonalons lors de ce mercato estival, souhaite vendre le joueur et un accord pourrait être trouvé à un prix très raisonnable. De son côté, le milieu défensif français a toujours clamé son amour de la ville de Marseille et souhaite revenir à l’OM depuis juin dernier…