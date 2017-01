OM : Marseille met 26 ME pour Payet, West Ham dit non

La raison pour laquelle Dimitri Payet a annoncé qu’il ne voulait plus jouer pour West Ham est connue.

Il s’agit en effet de la décision du club londonien de rejeter une offre à hauteur de 26 ME, bonus compris, de la part de l’OM, annonce The Telegraph. Le club olympien a ainsi proposé un transfert sec à hauteur de 23 ME, avec 3 ME de bonus en cas de qualification marseillaise pour la prochaine Ligue des Champions. Une proposition immédiatement refusée, et qui a mis en furie l’international français. Ce dernier a promis, selon des sources internes au club qui se sont confiés au journal anglais, « de ne plus jamais taper un ballon pour West Ham » si son transfert à l’OM n’était pas autorisé.

Dans la foulée, il aurait déclaré ce jeudi qu’il n’était pas apte pour les prochains entrainements en raison d’une douleur au dos. Il a d’ores et déjà été écarté du groupe pour la rencontre de samedi face à Crystal Palace. Une attitude qui a beaucoup surpris et déçu à West Ham, qui a tenu à expliquer à Payet que même si son désir était entendu, l’offre de l’OM était considérée comme trop basse pour être acceptée. Marseille va-t-il revoir sa proposition à la hausse, au risque de payer très cher un joueur vendu 15 ME à ce même club 18 mois plus tôt ?