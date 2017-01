OM : Payet va au clash et ne veut plus jouer, West Ham reste ferme !

Dimitri Payet va-t-il vraiment tout faire pour quitter West Ham ? L’hypothèse n’est pas à exclure étant donné que le milieu offensif de 29 ans a annoncé ses intentions.

Probablement déçu de la première partie de saison des Hammers, 13es de Premier League après 20 journées, le Français a confié à ses dirigeants qu’il souhaitait faire ses valises dès cet hiver. Pas de quoi attendrir Slaven Bilic, déterminé à conserver son meneur de jeu sous contrat jusqu’en 2021.

« On a dit qu'on ne voulait pas vendre nos meilleurs joueurs mais Dimitri Payet ne veut plus jouer avec nous. Mais on ne le vendra pas, a assuré le manager de West Ham en conférence de presse. J'ai parlé au président et ce n'est pas une question d'argent. On lui a fait signer un contrat longue durée parce qu'on veut qu'il reste. »

Payet la tête à Marseille ?

Reste à savoir ce que Payet a derrière la tête… On pense évidemment à l’Olympique de Marseille qui rêve de son retour, et qui ne le laisse pas insensible. Autant dire que le club phocéen va poursuivre sa démarche vers le Réunionnais jusqu’à la fin du mercato hivernal. Mais convaincre la direction londonienne ne sera pas simple...