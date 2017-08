OM : Marseille doublé par...le PSG sur le dossier Bacca ?

Dans : OM, Mercato, PSG, Ligue 1.

La venue plus que probable de Neymar au Paris Saint-Germain excite toute l'Europe, et du côté de l'Italie certains estiment que cela pourrait avoir des répercussions concrètes sur le mercato transalpin. Selon le site NewsMondo, si la star brésilienne signe au PSG, alors Edinson Cavani pourrait être tenté de demander un bon de sortie à ses dirigeants. Et le Milan AC serait alors idéalement placé pour faire venir El Matador, lequel connaît évidemment très bien la Serie A. Le média italien admet que le club lombard ne pourra pas s'aligner sur le plan salarial avec le PSG, mais en gérant parfaitement une rémunération complémentaire via le droit à l'image alors Cavani pourrait accepter.

Et pour aider le Milan AC dans cette incroyable opération, NewsMondo explique que les dirigeants italiens seraient prêts à mettre Carlos Bacca dans la balance, Unaï Emery appréciant le profil de l'attaquant qui est annoncé proche de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Il est vrai que le coach du PSG et Carlos Bacca ont travaillé ensemble à Séville. Mais de là à imaginer ce scénario assez incroyable lors de ce mercato...