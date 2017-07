OM : Marseille annonce 5 recrues, et pas une de plus

Dans : OM, Mercato.

Après la victoire contre Sion (3-2) en match amical mercredi, Rudi Garcia a fait le point sur le mercato de l’Olympique de Marseille.

« On cherche encore un gardien, un défenseur et un attaquant », a énuméré sur Canal+ l’entraîneur olympien, sachant que le défenseur central devrait être Adil Rami. En comptant les premières recrues Valère Germain et Luiz Gustavo, le club phocéen a donc prévu de recruter cinq joueurs au total pendant cette période des transferts. Et tant pis pour ceux qui rêvaient plus grand.

« Si vous attendiez sept-huit joueurs, c'était peut-être votre envie, votre attente, a répondu le président Jacques-Henri Eyraud lors de la présentation du milieu brésilien. Démarrer un mercato en disant qu'on va recruter un nombre de joueurs, ce n'est pas bon. On n'a pas de chiffre en tête, on sait ce qu'on veut pour renforcer l'équipe. Vous pouvez vous attendre à d'autres arrivées. »

Pas de recrue bling-bling à l’OM

« On ne fait pas des choix pour enthousiasmer le Vélodrome, a poursuivi le dirigeant. Le Vélodrome est enthousiaste de nature, surtout quand les joueurs ont l'envie de gagner et qu'ils montrent du caractère. Pour jouer à Marseille, il en faut, et Luiz Gustavo en a. Son jeu n'est pas un jeu d'agressivité excessive, c'est d'aider les autres, c'est remarquable. Il a tout pour réussir ici et plaire aux supporters. » Connu pour sa tendance à collectionner les cartons, l’ancien joueur du Bayern Munich sera chargé de faire oublier William Vainqueur, qui devrait bien quitter l’OM.